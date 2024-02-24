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ISW: Украине не угрожает вторжение из Приднестровья

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 06:00
ISW: Украине не угрожает вторжение из Приднестровья
иллюстративное фото РИА "Новости"

В Институте изучения войны (ISW) считают, что российская группировка войск, сосредоточенная в Приднестровье, не представляет для Украины военной угрозы.

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица заявили, что вероятность наземного нападения России на Украину с территории Приднестровья, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, является низкой после сообщений о том, что власти Приднестровья могут призвать или организовать референдум о присоединении к России 28 февраля.

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Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 23 февраля, что заявления о том, что власти Приднестровья будут призывать к российской аннексии, имеют целью "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение.

Кроме того, представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что информация о том, что власти Приднестровья будут призывать к российской аннексии, является "неподтвержденной".

В отчете отмечается, что ISW не заметил никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине, и ISW не считает, что эта группировка способна начать полноценную наземную операцию против Украины.

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Также аналитики добавляют: ISW опубликовал предупредительный прогноз 22 февраля и оценил, что официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России для поддержки российских гибридных операций, направленных на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы. Однако это предупреждение касалось угрозы для стабильности Молдовы, а не ситуации в Украине.

Ключевые выводы ISW за 23 февраля:

  • Украинские официальные лица сообщили, что Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это уже второй такой самолет, сбитый в 2024 году.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска планируют будущие контрнаступательные операции, хотя задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, и в дальнейшем будут порождать неопределенность и ограничения для этих операций.
  • Украинская организация по открытым источникам Frontelligence Insight сообщила 22 февраля, что российские войска хранят ракеты и боеприпасы на ранее заброшенных объектах вблизи российско-украинской границы и в оккупированной Украине, чтобы сократить и усилить российские логистические линии.
  • Украинские официальные лица заявили, что вероятность наземной атаки России на Украину со стороны Приднестровья, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, является низкой после сообщений о том, что власти Приднестровья могут призвать или организовать референдум о присоединении к России 28 февраля.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения "по сути" заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой доминирует Россия, на фоне ухудшения российско-армянских отношений.
  • США, Британия, Канада и Европейский Союз  объявили о новых пакетах санкций, направленных на сдерживание военных действий России в Украине.
  • Украинские войска осуществили подтвержденные продвижения в районе Кременной, а российские войска осуществили подтвержденные продвижения в районе Кременной, Бахмута и Донецка.
  • Заместитель начальника ГУР Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил 23 февраля, что международные санкции ухудшают качество российских ракет на фоне постоянных усилий России по увеличению их производства.
  • Радио Свобода (RFE/RL) 22 февраля предоставило дополнительные подробности о принудительной депортации украинских детей из Украины в Беларусь.

Темы: ПриднестровьеISWвойна
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