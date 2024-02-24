ISW: Украине не угрожает вторжение из Приднестровья

В Институте изучения войны (ISW) считают, что российская группировка войск, сосредоточенная в Приднестровье, не представляет для Украины военной угрозы.

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица заявили, что вероятность наземного нападения России на Украину с территории Приднестровья, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, является низкой после сообщений о том, что власти Приднестровья могут призвать или организовать референдум о присоединении к России 28 февраля.

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Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 23 февраля, что заявления о том, что власти Приднестровья будут призывать к российской аннексии, имеют целью "расшатать" информационное пространство и создать социально-политическое напряжение.

Кроме того, представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что информация о том, что власти Приднестровья будут призывать к российской аннексии, является "неподтвержденной".

В отчете отмечается, что ISW не заметил никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине, и ISW не считает, что эта группировка способна начать полноценную наземную операцию против Украины.

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Также аналитики добавляют: ISW опубликовал предупредительный прогноз 22 февраля и оценил, что официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России для поддержки российских гибридных операций, направленных на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы. Однако это предупреждение касалось угрозы для стабильности Молдовы, а не ситуации в Украине.

Ключевые выводы ISW за 23 февраля: