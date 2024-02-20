Кулеба про дебати в Конгресі: Україна втратила Авдіївку, доки хтось обговорює рішення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні ЗСУ відчувають дефіцит озброєння й були змушені відступити з Авдіївки на Донеччині.
Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами Кулеби, Україна не втратила б Авдіївку, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".
"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – додав він.
Голова МЗС підкреслив, що причина, з якої українські військові змушені "жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".
Пряма мова: "Я поважаю внутрішню політику (США – ред.) і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – підсумував міністр.
Передісторія:
- Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.
- У Білому домі вбачають співвідповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Було забезпечено "коридор" для виходу, однак частина бійців потрапила в полон, а частину розстріляли росіяни.
- 19 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку. Тим часом російські окупанти продовжують наступальні дії малими штурмовими групами.
- Розвідка Великої Британії припустила, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.