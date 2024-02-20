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Кулеба про дебати в Конгресі: Україна втратила Авдіївку, доки хтось обговорює рішення

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 20:06
Кулеба про дебати в Конгресі: Україна втратила Авдіївку, доки хтось обговорює рішення
Дмитро Кулеба, фото МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні ЗСУ відчувають дефіцит озброєння й були змушені відступити з Авдіївки на Донеччині.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Кулеби, Україна не втратила б Авдіївку, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

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"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – додав він.

Голова МЗС підкреслив, що причина, з якої українські військові змушені "жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

Пряма мова: "Я поважаю внутрішню політику (США – ред.) і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – підсумував міністр.

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Теми: Кулеба ДмитроСШАдопомога УкраїніАвдіївка
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