Кулеба про дебати в Конгресі: Україна втратила Авдіївку, доки хтось обговорює рішення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні ЗСУ відчувають дефіцит озброєння й були змушені відступити з Авдіївки на Донеччині.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Кулеби, Україна не втратила б Авдіївку, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

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"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – додав він.

Голова МЗС підкреслив, що причина, з якої українські військові змушені "жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

Пряма мова: "Я поважаю внутрішню політику (США – ред.) і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – підсумував міністр.

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