Заступник голови Верховного суду не радить Князєву тікати: "Знайдуть, як Киву"

Заступник голови Верховного суду України Олександр Мамалуй прокоментував звільнення під заставу колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, закликавши останнього "подумати головою і не намагатися втекти".

Джерело: Мамалуй в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: "Втікати не треба. Я не знаю, як сильно він "прикритий", як сильно за ним слідкують, але "спливти" через місяць в "Москва-Сіті" адвокатом – це не найкращий вихід із ситуації", – сказав суддя.

Реклама:

Він зазначив, що Князєв мав допуск до державної таємниці. "За такі речі знайдуть, як Киву, я так скажу", – додав Мамалуй.

Заступник голови ВС також розкритикував рішення судді Вищого антикорупційного суду зменшити заставу для Всеволода Князєва.

Пряма мова: "Залягти "на больничку" на багато років також не можна буде, тому що все одно принесуть, як Насірова в ковдрі. А якщо Князєв захоче мобілізуватися і, так би мовити, кров'ю своєю вину якимось чином виправити, то, можливо, це суспільством і буде сприйнято позитивно. Тому що судді в місцях відбування покарання не дуже добре живеться, скажемо так. А на війні можна щось виправити".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн і він вийшов із СІЗО.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно.

Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного суду Князєва

Передісторія: