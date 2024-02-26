Заступник голови Верховного суду не радить Князєву тікати: "Знайдуть, як Киву"
Заступник голови Верховного суду України Олександр Мамалуй прокоментував звільнення під заставу колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, закликавши останнього "подумати головою і не намагатися втекти".
Джерело: Мамалуй в інтерв’ю "Суспільному"
Деталі: "Втікати не треба. Я не знаю, як сильно він "прикритий", як сильно за ним слідкують, але "спливти" через місяць в "Москва-Сіті" адвокатом – це не найкращий вихід із ситуації", – сказав суддя.
Він зазначив, що Князєв мав допуск до державної таємниці. "За такі речі знайдуть, як Киву, я так скажу", – додав Мамалуй.
Заступник голови ВС також розкритикував рішення судді Вищого антикорупційного суду зменшити заставу для Всеволода Князєва.
Пряма мова: "Залягти "на больничку" на багато років також не можна буде, тому що все одно принесуть, як Насірова в ковдрі. А якщо Князєв захоче мобілізуватися і, так би мовити, кров'ю своєю вину якимось чином виправити, то, можливо, це суспільством і буде сприйнято позитивно. Тому що судді в місцях відбування покарання не дуже добре живеться, скажемо так. А на війні можна щось виправити".
Що передувало: 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн і він вийшов із СІЗО.
До цього йому вже 6 разів зменшували заставу.
26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно.
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Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного суду і адвоката було викрито"на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили Князєву та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.