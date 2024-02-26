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Заступник голови Верховного суду не радить Князєву тікати: "Знайдуть, як Киву"

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 лютого 2024, 18:12
Заступник голови Верховного суду не радить Князєву тікати: Знайдуть, як Киву
Олександр Мамалуй - учасник російсько-української війни. фото з сайту "Армія Inform"

Заступник голови Верховного суду України Олександр Мамалуй прокоментував звільнення під заставу колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, закликавши останнього "подумати головою і не намагатися втекти".

Джерело: Мамалуй в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: "Втікати не треба. Я не знаю, як сильно він "прикритий", як сильно за ним слідкують, але "спливти" через місяць в "Москва-Сіті" адвокатом – це не найкращий вихід із ситуації", – сказав суддя.

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Він зазначив, що Князєв мав допуск до державної таємниці. "За такі речі знайдуть, як Киву, я так скажу", – додав Мамалуй.

Заступник голови ВС також розкритикував рішення судді Вищого антикорупційного суду зменшити заставу для Всеволода Князєва.

Пряма мова: "Залягти "на больничку" на багато років також не можна буде, тому що все одно принесуть, як Насірова в ковдрі. А якщо Князєв захоче мобілізуватися і, так би мовити, кров'ю своєю вину якимось чином виправити, то, можливо, це суспільством і буде сприйнято позитивно. Тому що судді в місцях відбування покарання не дуже добре живеться, скажемо так. А на війні можна щось виправити".

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Що передувало: 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн і він вийшов із СІЗО.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. 

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно. 

Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного суду Князєва 

Передісторія: 

Теми: Князєв ВсеволодВерховний судкорупція
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