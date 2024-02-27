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Не могут похоронить: соратникам Навального отказывают ритуальные агентства Москвы

"Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 14:58
Не могут похоронить: соратникам Навального отказывают ритуальные агентства Москвы
фото: Getty Images

В Москве ритуальные агентства отказываются предоставлять помещение для прощания с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Х

Прямая речь: "Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии Навальный. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать".

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Детали: Ярмыш рассказала, что обзвонила большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов. Помещение, где состоится прощание с российским оппозиционером, пока найти не удается.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили.
  •  23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны. 
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.
  • 26 февраля глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

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Темы: НавальныйРосcия
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