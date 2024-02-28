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Бельгія оголосила про виділення 200 млн євро на закупівлю 800 тис. снарядів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 16:58
Бельгія оголосила про виділення 200 млн євро на закупівлю 800 тис. снарядів для України
Фото: Getty images

Бельгійський прем’єр Александр де Кроо оголосив, що його країна профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Джерело: бельгійський прем’єр Александр де Кроо у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора".

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За словами де Кроо, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.
  • Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.
  • Згодом Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади та Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Теми: БельгіяУкраїназброя
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