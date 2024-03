Бельгія оголосила про виділення 200 млн євро на закупівлю 800 тис. снарядів для України

Бельгійський прем’єр Александр де Кроо оголосив, що його країна профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Джерело: бельгійський прем’єр Александр де Кроо у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора".

Реклама:

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO