Reuters: У ЄС не підтримали ідею Бельгії про використання росактивів на користь Україні

Держави Європейського Союзу не виявили особливого ентузіазму щодо пропозиції Бельгії використовувати заморожені російські активи на користь України шляхом випуску спеціальних боргових зобов’язань.

Джерело: "Європейська правда", дізналось агентство Reuters

Деталі: Напередодні ЗМІ повідомили, що Бельгія запропонувала союзникам України випустити боргові зобов'язання для фінансування Києва, при цьому використовуючи активи РФ як заставу для погашення боргу.

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Ідея Бельгії також обговорювалась на рівні міністерств фінансів країн "Групи семи" як один із варіантів використання заморожених росактивів, але в ЄС до неї поставились прохолодно, пише Reuters.

"Ми знаємо, що використання активів як застави має ті ж юридичні, економічні та фінансові проблеми, що й конфіскація, і більшість юридичних відділів країн G7 вважають так само", – сказав агентству європейський посадовець, знайомий із дискусіями.

Він, а також четверо інших співрозмовників Reuters погодились із думкою, що використання активу як застави в юридичному сенсі можна прирівняти до конфіскації – а отже, воно несе подібні ризики.

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Джерела також вказали на інші проблеми плану Бельгії – зокрема хто саме випускатиме облігації та як до них ставитимуться потенційні інвестори, якщо станеться дефолт під час погашення облігацій.

Крім того, європейські посадовці висловлювали побоювання, що такий крок може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії та заплямувати репутацію єврозони.

Нагадаємо, минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

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