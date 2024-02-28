Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украины
Бельгийский премьер Александр де Кроо объявил, что его страна профинансирует чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии.
Источник: бельгийский премьер Александр де Кроо в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит - больше оружия для защиты от российского агрессора".
We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024
But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.
Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.
More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO
По словам де Кроо, Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро, поэтому в течение следующих недель в Украину поступит больше боеприпасов.
Предистория:
- Ранее глава правительства Чехии Петр Фиала сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.
- Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.
- Впоследствии чешское Министерство обороны заявило в пятницу, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.