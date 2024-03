Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украины

Бельгийский премьер Александр де Кроо объявил, что его страна профинансирует чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии.

Источник: бельгийский премьер Александр де Кроо в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит - больше оружия для защиты от российского агрессора".

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO