Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання польською поліцією роботі журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка.

Джерело: "Репортери без кордонів" у соцмережі Х

Дослівно: "Двоє журналістів українського медіа "Українська правда" були затримані вчора на кілька годин польською поліцією під час репортажу біля білоруського кордону. Протягом кількох годин їх обшукували та вилучили техніку. RSF засуджує перешкоджання їхній роботі".

