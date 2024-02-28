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Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Тетяна ОлійникСереда, 28 лютого 2024, 22:55
Організація Репортери без кордонів засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
Колаж - УП

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання  польською поліцією роботі журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. 

Джерело: "Репортери без кордонів" у соцмережі Х

Дослівно: "Двоє журналістів українського медіа "Українська правда" були затримані вчора на кілька годин польською поліцією під час репортажу біля білоруського кордону. Протягом кількох годин їх обшукували та вилучили техніку. RSF засуджує перешкоджання їхній роботі".

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ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Знімальна група УП у складі керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка була затримана 28 лютого польськими правоохоронцями під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. 
  • Польські поліцейські під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег. 
  • Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що "не затримувала журналіста з України".
  • Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців.

Теми: ЗМІПольщакордонполіція
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