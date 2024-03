Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Международная организация "Репортеры без границ" осудила препятствование польской полицией работе журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко.

Источник: "Репортеры без границ" в соцсети Х

Дословно: "Двое журналистов украинского медиа "Украинская правда" были задержаны вчера на несколько часов польской полицией во время репортажа у белорусской границы. В течение нескольких часов их обыскивали и изъяли технику. RSF осуждает препятствование их работе".

#Poland: two journalists from the 🇺🇦 media @UkrPravda_news were detained for a few hours yesterday by the 🇵🇱 police while reporting near the Belarusian border. Their equipment was searched and seized for a few hours. RSF condemns the obstruction of their work. pic.twitter.com/EkY6T8aLCu