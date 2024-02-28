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Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Татьяна ОлейникСреда, 28 февраля 2024, 22:55
Организация Репортеры без границ осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
Коллаж - УП

Международная организация "Репортеры без границ" осудила препятствование польской полицией работе журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко.

Источник: "Репортеры без границ" в соцсети Х

Дословно: "Двое журналистов украинского медиа "Украинская правда" были задержаны вчера на несколько часов польской полицией во время репортажа у белорусской границы. В течение нескольких часов их обыскивали и изъяли технику. RSF осуждает препятствование их работе".

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Читайте также: Заявление "Украинской правды" о задержании в Польше журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко.

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Что предшествовало:

  • Съемочная группа УП в составе руководителя отдела журналистских расследований Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко была задержана 28 февраля польскими правоохранителями во время съемок материала о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
  • Польские полицейские при задержании провели обыск машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы наших коллег.
  • Полиция Подлясского воеводства вечером 27 февраля опубликовала короткое сообщение о том, что "не задерживала журналиста из Украины".
  • Позже полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей.

Темы: СМИПольшаграницаполиция
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