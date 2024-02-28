Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
Международная организация "Репортеры без границ" осудила препятствование польской полицией работе журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко.
Источник: "Репортеры без границ" в соцсети Х
Дословно: "Двое журналистов украинского медиа "Украинская правда" были задержаны вчера на несколько часов польской полицией во время репортажа у белорусской границы. В течение нескольких часов их обыскивали и изъяли технику. RSF осуждает препятствование их работе".
#Poland: two journalists from the 🇺🇦 media @UkrPravda_news were detained for a few hours yesterday by the 🇵🇱 police while reporting near the Belarusian border. Their equipment was searched and seized for a few hours. RSF condemns the obstruction of their work. pic.twitter.com/EkY6T8aLCu— RSF (@RSF_inter) February 28, 2024
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Что предшествовало:
- Съемочная группа УП в составе руководителя отдела журналистских расследований Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко была задержана 28 февраля польскими правоохранителями во время съемок материала о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
- Польские полицейские при задержании провели обыск машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы наших коллег.
- Полиция Подлясского воеводства вечером 27 февраля опубликовала короткое сообщение о том, что "не задерживала журналиста из Украины".
- Позже полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей.