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На ТОТ окупанти навчатимуть школярів збирати БпЛА – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 5 лютого 2024, 06:20
На ТОТ окупанти навчатимуть школярів збирати БпЛА – спротив
ілюстративне фото ЦНС

За даними національного спротиву, російські загарбники планують ввести на тимчасово окупованих територіях модуль технологій БпЛА на уроках праці.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС повідомляють, що модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях.

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Також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах, – додають у спротиві.

Дослівно: "Кремль розглядає управління БпЛА – як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу.

Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях".

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Теми: окупаціябезпілотникидіти
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