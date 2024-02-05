На ТОТ окупанти навчатимуть школярів збирати БпЛА – спротив

За даними національного спротиву, російські загарбники планують ввести на тимчасово окупованих територіях модуль технологій БпЛА на уроках праці.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС повідомляють, що модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях.

Реклама:

Також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах, – додають у спротиві.

Дослівно: "Кремль розглядає управління БпЛА – як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу.

Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях".