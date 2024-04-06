Німеччина натякнула Грузії, що закон про "іноагентів" несумісний з європейським курсом

В уряді Німеччини критично прокоментували намір Грузії повернути на розгляд законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви речників пресслужби уряду ФРН і Міністерства закордонних справ, які наводить агентство dts

Деталі: Заступниця речника уряду Крістіан Гофманн з жалем відзначила, що цей проєкт знову розглядається, попри чітку реакцію у суспільстві і з-за кордону.

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Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що Грузія перебуває на шляху реформ, необхідних для вступу до ЄС, і у Тбілісі знають, що свобода преси і демократія є наріжними цінностями Євросоюзу.

Він не став прямо коментувати, які наслідки може мати ухвалення закону для подальшого руху Грузії до членства у ЄС. Як відомо, Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу наприкінці 2023 року, але з умовами.

Наступної п’ятниці грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе має прибути з візитом до Берліна.

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