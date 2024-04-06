Німеччина натякнула Грузії, що закон про "іноагентів" несумісний з європейським курсом
В уряді Німеччини критично прокоментували намір Грузії повернути на розгляд законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви речників пресслужби уряду ФРН і Міністерства закордонних справ, які наводить агентство dts
Деталі: Заступниця речника уряду Крістіан Гофманн з жалем відзначила, що цей проєкт знову розглядається, попри чітку реакцію у суспільстві і з-за кордону.
Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що Грузія перебуває на шляху реформ, необхідних для вступу до ЄС, і у Тбілісі знають, що свобода преси і демократія є наріжними цінностями Євросоюзу.
Він не став прямо коментувати, які наслідки може мати ухвалення закону для подальшого руху Грузії до членства у ЄС. Як відомо, Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу наприкінці 2023 року, але з умовами.
Наступної п’ятниці грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе має прибути з візитом до Берліна.
Нагадаємо:
- Цього тижня партія влади у Грузії поновила наміри ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із законом про "іноагентів" у Росії. На додачу, "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".
- Євросоюз і США висловили занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити закон про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у конфлікті з керівною партією, назвала ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.
- Читайте також пояснення "ЄвроПравди", навіщо влада Грузії йде на конфлікт з ЄС, висуваючи такі ініціативи.