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Німеччина натякнула Грузії, що закон про "іноагентів" несумісний з європейським курсом

"Європейська правда"Субота, 6 квітня 2024, 03:23

В уряді Німеччини критично прокоментували намір Грузії повернути на розгляд законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви речників пресслужби уряду ФРН і Міністерства закордонних справ, які наводить агентство dts

Деталі: Заступниця речника уряду Крістіан Гофманн з жалем відзначила, що цей проєкт знову розглядається, попри чітку реакцію у суспільстві і з-за кордону.

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Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що Грузія перебуває на шляху реформ, необхідних для вступу до ЄС, і у Тбілісі знають, що свобода преси і демократія є наріжними цінностями Євросоюзу. 

Він не став прямо коментувати, які наслідки може мати ухвалення закону для подальшого руху Грузії до членства у ЄС. Як відомо, Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу наприкінці 2023 року, але з умовами. 

Наступної п’ятниці грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе має прибути з візитом до Берліна. 

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Теми: ГрузіяНімеччина
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