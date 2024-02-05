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Співробітники ГРУ сприяли злочинам за кордоном, виїжджаючи під фейковими іменами – The Insider

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 19:39
Співробітники ГРУ сприяли злочинам за кордоном, виїжджаючи під фейковими іменами – The Insider
Фото - The Insider

Журналісти The Insider знайшли дані про те, що члени російського ГРУ виїжджали за кордон для сприяння злочинам під фейковими іменами та з неіснуючими професіями.

Джерело: розслідування The Insider

Деталі: Підрозділ 29155 російський підрозділ – це елітна оперативна група, яку підозрюють в отруєнні колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії у 2018 році, у спробі отруєння болгарського підприємця Еміліана Гебрева у 2015 році, у спробі державного перевороту в Чорногорії у 2016 році, у вибухах на складах боєприпасів і на заводах з виробництва зброї у Болгарії з 2011 по 2020 роки.

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За даними ЗМІ, Іван Жихарєв, який працює на вказаний підрозділ щонайменше з 2009 року, має свою підставну особу – геолога, який займається бурінням свердловин для води. Він їздив за кордон із фальшивими посвідченнями у той час, коли готувалося отруєння Скрипалів.

Журналісти The Insider пишуть, що Жихарєва вивели зі справ, коли його ім’я оприлюднила у 2022 році французька влада, як одне з кількох імен офіцерів ГРУ, які відвідали секретну базу ГРУ в цій країні.

Підполковник ГРУ Максим Родіонов з 2014 року діяв під прізвищем "Смирнов" і "працював", як режисер-документаліст. Він неодноразово виїжджав за кордон у відрядження.

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The Insider ознайомився з трудовою "Смирнова" там записано, ніби в 2015-2016 роках він працював у компанії "Просто Медіа", але в організації сказали, що її зареєстрували тільки у вересні 2016 року, а функціонувати вона почала у 2018-му, і жодна людина на прізвище "Смирнов" там не працювала.

Пізніше він став співзасновником студії відеовиробництва "Томіріс". Журналісти вважають, що фірма могла бути прикриттям прикриття для організації заходів за участю міжнародних делегацій.

Ще один персонаж – Костянтин Медведєв діяв під справжнім іменем і прізвищем. Можливо, бо до приєднання до групи 29155 уже побував у Європі, тож біометрія могла скомпрометувати особу. Вже коли Медведєв був членом спецгрупи розвідки, він відвідав Гельсінкі, Бішкек, Париж, Відень, Прагу.

Він працював "іноземним кореспондентом" у журналі "Морське страхування", а також у виданні "трибуна", яке вже закрите на сьогодні. Однак матеріалів його авторства не знайшли. 

Видання The Insider за випискою з податкової каже, що Медведєв у 2021 році отримав 45 млн рублів, тоді як середня зарплата офіцера в Росії – приблизно 50 тисяч рублів.

Теми: Росія
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