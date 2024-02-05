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Сотрудники ГРУ способствовали преступлениям за границей, выезжая под фейковыми именами – The Insider

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 19:39
Сотрудники ГРУ способствовали преступлениям за границей, выезжая под фейковыми именами – The Insider
Фото - The Insider

Журналисты The Insider нашли данные, что члены российского ГРУ выезжали за границу для содействия преступлениям под фейковыми именами и несуществующими профессиями.

Источник: расследование The Insider

Детали: Подразделение 29155 российское подразделение – это элитная оперативная группа, подозреваемая в отравлении бывшего работника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году, в попытке отравления болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2011 году. 2016, во взрывах на складах боеприпасов и на заводах по производству оружия в Болгарии с 2011 по 2020 годы.

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По данным СМИ, Иван Жихарев, работающий на указанное подразделение по меньшей мере с 2009 года, имеет свое подставное лицо – геолога, занимающегося бурением скважин для воды. Он ездил за границу с фальшивыми удостоверениями в то время, когда готовилось отравление Скрипачей.

Журналисты The Insider пишут, что Жихарева вывели из дел, когда его имя обнародовали в 2022 году французские власти как одно из нескольких имен офицеров ГРУ, посетивших секретную базу ГРУ в этой стране.

Подполковник ГРУ Максим Родионов с 2014 года действовал под фамилией "Смирнов" и "работал" как режиссер-документалист. Он неоднократно уезжал за границу в командировку.

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The Insider ознакомился с трудовой "Смирновой" там записано, будто в 2015-2016 годах он работал в компании "Просто Медиа", но в организации сказали, что ее зарегистрировали только в сентябре 2016 года, а функционировать она начала в 2018-м, и ни один человек по фамилии "Смирнов" там не работал.

Позже он стал соучредителем студии видеопроизводства "Томирис". Журналисты считают, что фирма могла быть прикрытием прикрытия организации мероприятий с участием международных делегаций.

Еще один персонаж – Константин Медведев действовал под настоящим именем и фамилией. Возможно, потому что до присоединения к группе 29155 уже побывал в Европе, и биометрия могла скомпрометировать личность. Уже когда Медведев был членом спецгруппы разведки, он посетил Хельсинки, Бишкек, Париж, Вену, Прагу.

Он работал "иностранным корреспондентом" в журнале "Морское страхование", а также в издании "трибуна", которое уже закрыто на сегодняшний день. Однако материалов его авторства не обнаружили.

Издание The Insider по выписке из налоговой говорит, что Медведев в 2021 году получил 45 млн рублей, в то время как средняя зарплата офицера в России – примерно 50 тысяч рублей.

Темы: Росcия
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