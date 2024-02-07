ХАМАС відповів на угоду про перемир'я в Секторі Гази
Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило у вівторок, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню у Секторі Гази, яка також передбачає звільнення заручників.
Джерело: Reuters
Деталі: Подробиці відповіді не відомі.
США заявили, що все ще вірять у можливе досягнення домовленостей.
У заяві ХАМАС зазначив, що відповів "у позитивному дусі, забезпечивши всеосяжне і повне припинення вогню, припинивши агресію проти нашого народу, забезпечивши допомогу, притулок і відновлення, зняття блокади Сектора Гази та досягнувши обміну полоненими".
ХАМАС прагне звільнити якомога більшу кількість палестинських в’язнів в Ізраїлі.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив пізно ввечері у вівторок, що деталі відповіді ХАМАС "ретельно оцінюються офіційними особами, які беруть участь у переговорах".
Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває у турі по Близькому Сходу, заявив, що обговорить відповідь ХАМАС з офіційними особами Ізраїлю під час свого візиту до країни в середу.
Однак президент США Джо Байден описав відповідь ХАМАС як "трохи надмірну", не вдаючись до подробиць. "Ми не впевнені, у цьому. Зараз тривають переговори", - сказав він у Вашингтоні.
Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що "попереду ще багато роботи, але ми продовжуємо вірити в те, що угода можлива і справді необхідна".