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ХАМАС відповів на угоду про перемир'я в Секторі Гази

Олена ІвашківСереда, 7 лютого 2024, 03:48
ХАМАС відповів на угоду про перемир'я в Секторі Гази
Діти чекають на їжу у таборі біженців в Секторі Гази, фото Getty Images

Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило у вівторок, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню у Секторі Гази, яка також передбачає звільнення заручників.

Джерело: Reuters

Деталі: Подробиці відповіді не відомі.

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США заявили, що все ще вірять у можливе досягнення домовленостей.

У заяві ХАМАС зазначив, що відповів "у позитивному дусі, забезпечивши всеосяжне і повне припинення вогню, припинивши агресію проти нашого народу, забезпечивши допомогу, притулок і відновлення, зняття блокади Сектора Гази та досягнувши обміну полоненими".

ХАМАС прагне звільнити якомога більшу кількість палестинських в’язнів в Ізраїлі.

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Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив пізно ввечері у вівторок, що деталі відповіді ХАМАС "ретельно оцінюються офіційними особами, які беруть участь у переговорах".

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває у турі по Близькому Сходу, заявив, що обговорить відповідь ХАМАС з офіційними особами Ізраїлю під час свого візиту до країни в середу.

Однак президент США Джо Байден описав відповідь ХАМАС як "трохи надмірну", не вдаючись до подробиць. "Ми не впевнені, у цьому. Зараз тривають переговори", - сказав він у Вашингтоні.

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що "попереду ще багато роботи, але ми продовжуємо вірити в те, що угода можлива і справді необхідна". 

Теми: ХАМАССектор Гази
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