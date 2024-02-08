Алієв уп'яте перемагає на виборах в Азербайджані, в опозиції проти, Зеленський привітав

Ільхам Алієв голосує на виборах 7 лютого 2024 року, фото з сайту президента Азербайджану

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Азербайджану, чинний глава держави Ільхам Алієв здобуває перемогу на дострокових президентських виборах.

Джерело: азербайджанська служба "Радіо Свобода", яку цитує "Європейська правда", сайт ЦВК Азербайджану

Деталі: За даними ЦВК з 93,35% виборчих дільниць, Ільхам Алієв набрав 92,05% голосів. Захід Орудж, який йде другим, отримав 2,19% голосів.

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Ільхам Алієв перемагає на дострокових виборах в Азербайджані infocenter.gov.az

Опозиційна партія Народний фронт Азербайджану заявила, що не визнає результати позачергових президентських виборів.

"Справжніх виборів не було, оскільки вибори проходили без конкуренції, свободи були повністю обмежені, в атмосфері страху, погроз та адміністративного терору, а оголошені результати не є вираженням волі народу та є нелегітимний", – йдеться в заяві Народного фронту Азербайджану.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з переобранням.

ВІДЕО ДНЯ

Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.



We appreciate Azerbaijan's… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024

За даними екзитполу, чинний президент попередньо отримав 93,9% голосів виборців, а жоден із решти шести кандидатів не набрав і 2%.

Ільхам Алієв успадкував владу від батька Гейдара Алієва. Він чотири рази перемагав на виборах президента в Азербайджані: у 2003, 2008, 2013 і 2018 роках. Конституційний референдум 2009 року скасував обмеження президентських термінів і дозволив Ільхаму Алієву балотуватись у третій та четвертий рази.

Передісторія:

У грудні 2023 року Ільхам Алієв несподівано оголосив про дострокові президентські вибори, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го.

Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Азербайджан політичні санкції через відмову допустити на вибори її спостерігачів.

Азербайджанська делегація сама вирішила вийти зі складу ПАРЄ, не чекаючи рішення.

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