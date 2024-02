Алієв уп'яте перемагає на виборах в Азербайджані, в опозиції проти, Зеленський привітав

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Азербайджану, чинний глава держави Ільхам Алієв здобуває перемогу на дострокових президентських виборах.

Джерело: азербайджанська служба "Радіо Свобода", яку цитує "Європейська правда", сайт ЦВК Азербайджану

Деталі: За даними ЦВК з 93,35% виборчих дільниць, Ільхам Алієв набрав 92,05% голосів. Захід Орудж, який йде другим, отримав 2,19% голосів.

Опозиційна партія Народний фронт Азербайджану заявила, що не визнає результати позачергових президентських виборів.

"Справжніх виборів не було, оскільки вибори проходили без конкуренції, свободи були повністю обмежені, в атмосфері страху, погроз та адміністративного терору, а оголошені результати не є вираженням волі народу та є нелегітимний", – йдеться в заяві Народного фронту Азербайджану.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з переобранням.

Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.



We appreciate Azerbaijan's…