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Довбик, Мудрик та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном

"Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 15:19
Довбик, Мудрик та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
фото з сайту "Укрінформу"

Міністерство молоді та спорту України повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. 

Джерело: відповідь Міністерства молоді та спорту на запит "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях"

Деталі: За даними Міністерства молоді та спорту, за час дії воєнного стану в Україні, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб. Серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у закордонних клубах.

Теми: спортвійна
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