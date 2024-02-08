Довбик, Мудрик та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном

Міністерство молоді та спорту України повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Джерело: відповідь Міністерства молоді та спорту на запит "Інтерфакс-Україна"



Дослівно: "Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях"



Деталі: За даними Міністерства молоді та спорту, за час дії воєнного стану в Україні, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб. Серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у закордонних клубах.