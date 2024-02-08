ФСБ тепер лякає американськими комарями і біолабораторіями Африку – ЗМІ

Російська ФСБ розвиває дезінформаційну кампанію в Африці, поширюючи, зокрема, конспірологічну теорію про те, що західні компанії використовують континент для біоекспериментів.

Джерело: розслідування The Insider

Дослівно: "Як з'ясував The Insider, після вбивства Пригожина Кремль почав активно розвивати великий проєкт із дезінформації та пропаганди в Африці, під загальним управлінням П'ятої служби ФСБ. До колишньої пригожинської сітки політтехнологів-пропагандистів, які працюють на континенті, Кремль додав власні ресурси".

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Деталі: Видання повідомляє, що на чолі нової дезінформаційної кампанії поставили досвідченого співробітника П'ятої служби ФСБ Артема Кюрєєва.

За два місяці після вбивства Пригожина, у жовтні 2023 року Куреєв оголосив про створення інформаційного агентства "Африканська ініціатива", а ще за місяць – про створення порталу RusAfro media, матеріали якого перекладають усіма основними мовами, що використовуються в Африці.

Нове медіа стало швидко набирати співробітників, орієнтуючись переважно на африканських студентів, які навчаються в Росії.

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Дослівно: "Риторика публікацій ФСБ-шного агентства загалом копіює риторику радянських часів, хіба що замість "американського імперіалізму" використовується більш модний сьогодні термін "колоніалізм".

Агентство намагається підсвічувати всі теми, які добре лягають у кремлівський порядок денний, – наприклад, антиамериканський мітинг у ЦАР, або просувати свої "страшилки", як-от історію про те, як "США намагаються підкорити Африку Фейсбуком, доларами і ЛГБТ". Але нещодавно ресурси Куреєва запустили кампанію, на яку не наважилася б навіть радянська пропаганда.

Її суть становить конспірологічна теорія про те, що західні фармацевтичні компанії використовують Африку для біоекспериментів і випробувань різних препаратів. Багато в чому вона нагадує іншу ФСБ-шну конспірологічну ідею – про американські біолабораторії в Україні, з тією лише різницею, що в африканському варіанті в історію вплітаються колоніалізм, Білл Гейтс і небезпека вакцинації".

Більше деталей: Видання повідомляє, що ФСБ використовує "пригожинську сітка Telegram-каналів в Африці". Журналісти наголошують, що після загибелі Пригожина вони не припинили своєї діяльності, продовжуючи працювати на нових господарів.

Дослівно: "Наскільки П'ята служба ФСБ досягне успіху в поширенні дезінформаційних кампаній в Африці, поки сказати складно. З одного боку, низький рівень медіаграмотності сприяє легкому поширенню конспірологічних теорій, з іншого - поки не помітно, щоб зусилля пропагандистів викликали помітний відгук. Наприклад, усі публікації агенції Куреєва всіма мовами за останній місяць зібрали менше 20 тисяч кліків, а RusAfro медіа не зібрали й п'яти тисяч.

Не варто, втім, і недооцінювати зусилля ФСБ – хоча сайти були створені ще восени, у перші кілька місяців вони майже не оновлювалися, повноцінна дезінформаційна кампанія почалася лише в лютому".

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