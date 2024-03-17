Російські добровольці заявили про захоплення ще одного населеного пункту в РФ
17 березня легіон "Свобода Росії" заявив, що селище Горьковський Бєлгородської області - під контролем російських добровольців.
Джерело: легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон
Дослівно: "Відмінна спільна робота РОС (російських визвольних сил - ред.) з ічкерійськими добровольцями!
Спеціально для путінських пропагандистів коротко описуємо:
За наказом кураторів Заходу, на гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьковський, Бєлгородської області".
Деталі: Зазначається, що підрозділи зайшли в населений пункт і захопили будівлю місцевої адміністрації.
Російські добровольці заявили про захоплення ще одного населеного пункту в РФ https://t.co/4HHAu0Mm6L pic.twitter.com/UemXaZa2TT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
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Передісторія:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини. Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки писали про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".
- "Російський добровольчий корпус", який проводить військову операцію в Бєлгородській і Курській областях, показав нову партію російських військовополонених і готовий їх обміняти на зустрічі з губернатором.