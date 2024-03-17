17 березня легіон "Свобода Росії" заявив, що селище Горьковський Бєлгородської області - під контролем російських добровольців.

Джерело: легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон

Дослівно: "Відмінна спільна робота РОС (російських визвольних сил - ред.) з ічкерійськими добровольцями!

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Спеціально для путінських пропагандистів коротко описуємо:

За наказом кураторів Заходу, на гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьковський, Бєлгородської області".

Деталі: Зазначається, що підрозділи зайшли в населений пункт і захопили будівлю місцевої адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

Російські добровольці заявили про захоплення ще одного населеного пункту в РФ https://t.co/4HHAu0Mm6L pic.twitter.com/UemXaZa2TT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

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Передісторія: