17 марта легион "Свобода России" заявил, что поселок Горьковский Белгородской области – под контролем российских добровольцев.

Источник: легион "Свобода России", Сибирский батальон

Дословно: "Отличная совместная работа РОС (российских освободительных сил – ред.) с ичкерийскими добровольцами!

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Специально для путинских пропагандистов кратко описываем:

По приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков, построили село в Чернобыле, которое один в один похоже на поселок Горьковский, Белгородской области".

Детали: Отмечается, что подразделения зашли в населенный пункт и захватили здание местной администрации.

ВИДЕО ДНЯ

Російські добровольці заявили про захоплення ще одного населеного пункту в РФ https://t.co/4HHAu0Mm6L pic.twitter.com/UemXaZa2TT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

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