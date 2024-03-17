Российские добровольцы заявили о захвате еще одного населенного пункта в РФ
17 марта легион "Свобода России" заявил, что поселок Горьковский Белгородской области – под контролем российских добровольцев.
Источник: легион "Свобода России", Сибирский батальон
Дословно: "Отличная совместная работа РОС (российских освободительных сил – ред.) с ичкерийскими добровольцами!
Специально для путинских пропагандистов кратко описываем:
По приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков, построили село в Чернобыле, которое один в один похоже на поселок Горьковский, Белгородской области".
Детали: Отмечается, что подразделения зашли в населенный пункт и захватили здание местной администрации.
Російські добровольці заявили про захоплення ще одного населеного пункту в РФ https://t.co/4HHAu0Mm6L pic.twitter.com/UemXaZa2TT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
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Предыстория:
- 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
- Глава РДК сообщил, что бойцы корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".
- Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.