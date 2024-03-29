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Гибель помощника Залужного: офицеру объявили подозрение в убийстве по неосторожности

Валентина РоманенкоПятница, 29 марта 2024, 11:31
Гибель помощника Залужного: офицеру объявили подозрение в убийстве по неосторожности
ФОТО С МЕСТА ГИБЕЛИ ГЕННАДИЯ ЧАСТЯКОВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову, ему инкриминируется убийство по неосторожности.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Фигуранту сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности...

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Детали: На первоочередной стадии досудебного расследования Тимченко сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов. В тот трагический день (6 ноября 2023 года) мужчина передал Частякову взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения.

При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства, отмечают в ГБР.

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Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки, отмечают в Бюро.

От полученных ранений военный погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения.

После ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.

Предыстория:

  • Вечером 6 ноября 2023 года стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником (на тот момент) главнокомандующего Валерия Залужного.
  • Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
  • Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
  • Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • Олег Тимченко, который подарил гранаты Частякову, заявил следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.

Темы: Залужныйчрезвычайное происшествиеГБР
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