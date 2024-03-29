Гибель помощника Залужного: офицеру объявили подозрение в убийстве по неосторожности

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову, ему инкриминируется убийство по неосторожности.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Фигуранту сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности...

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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет".

Детали: На первоочередной стадии досудебного расследования Тимченко сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов. В тот трагический день (6 ноября 2023 года) мужчина передал Частякову взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения.

При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства, отмечают в ГБР.

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Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки, отмечают в Бюро.

От полученных ранений военный погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения.

После ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.

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