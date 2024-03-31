Буданов про добровольців РФ: Зараз до Москви дійти не можуть, але ще зіграють роль
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що рейди російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях РФ змогли відволікти сили окупантів на фронті для оборони власної території.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Вони (російські добровольці – ред.) воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в тому самому місці відбувається, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм, я думаю, стане легше просуватись далі й добиватись своєї мети.
Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів".
Деталі: На уточнююче питання про зміну ситуації на фронті, Буданов пояснив: "В той час, коли максимально йде напруга на фронті, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань по відбиттю своєї держави. Це перше. І друге – коли радикально почнуться зміни і Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу".
Буданов зазначив, що станом на зараз добровольці "до Москви, на жаль, зі зброєю в руках не можуть дійти", "але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль ще зіграють".
Відповідаючи на питання, хто зараз контролює Тьоткіне Курської області, про захоплення якого раніше заявляли бійці легіону "Свобода Росії", керівник ГУР сказав: "Я думаю, що ніхто, це така сіра зона стала. А там населеного пункту не сильно вже й залишилося, скажімо так".
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Передісторія:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини. Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки писали про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".
- 17 березня російські добровольці заявили, що зайшли в селище Горьковський Бєлгородської області і захопили будівлю місцевої адміністрації, а згодом - що підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області РФ.