Буданов про добровольців РФ: Зараз до Москви дійти не можуть, але ще зіграють роль

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що рейди російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях РФ змогли відволікти сили окупантів на фронті для оборони власної території.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вони (російські добровольці – ред.) воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в тому самому місці відбувається, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм, я думаю, стане легше просуватись далі й добиватись своєї мети.

Реклама:

Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів".

Деталі: На уточнююче питання про зміну ситуації на фронті, Буданов пояснив: "В той час, коли максимально йде напруга на фронті, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань по відбиттю своєї держави. Це перше. І друге – коли радикально почнуться зміни і Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу".

Буданов зазначив, що станом на зараз добровольці "до Москви, на жаль, зі зброєю в руках не можуть дійти", "але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль ще зіграють".

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на питання, хто зараз контролює Тьоткіне Курської області, про захоплення якого раніше заявляли бійці легіону "Свобода Росії", керівник ГУР сказав: "Я думаю, що ніхто, це така сіра зона стала. А там населеного пункту не сильно вже й залишилося, скажімо так".

Читайте також: Командир РДК White Rex: "Наші рейди в РФ – справжній шок для росіян"

Передісторія: