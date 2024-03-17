"Сибірський батальйон" заявив, що підняв прапор у ще одному населеному пункті РФ
Російське добровольче формування "Сибірський батальйон" заявило, що спільно з Російським добровольчим корпусом підняло прапори в селі Козинка Бєлгородської області РФ.
Джерело: Сибірський батальйон
Дослівно: "Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває.
Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації".
Деталі: Батальйон опублікував фото прапорів на тлі приватного сектору, однак за фото складно визначити, де його було зроблено.
Що передувало: 17 березня російські добровольці заявили, що зайшли в селище Горьковський Бєлгородської області і захопили будівлю місцевої адміністрації.
Після цього російське Міноборони заявило, що розрахунки ПЗРК "Верба" збили український гелікоптер Мі-8 біля Лукашівки Сумської області, який здійснював політ у напрямку села Козинка Бєлгородської області. У Головному управлінні розвідки спростували інформацію російських пропагандистів, що це був гелікоптер Black Hawk.
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Передісторія:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини. Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки писали про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".
- "Російський добровольчий корпус", який проводить військову операцію в Бєлгородській і Курській областях, показав нову партію російських військовополонених і готовий їх обміняти на зустрічі з губернатором.