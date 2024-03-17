"Сибірський батальйон" заявив, що підняв прапор у ще одному населеному пункті РФ

Фото, як стверджується, з села Козинка Бєлгородської області, Сибірський батальйон

Російське добровольче формування "Сибірський батальйон" заявило, що спільно з Російським добровольчим корпусом підняло прапори в селі Козинка Бєлгородської області РФ.

Джерело: Сибірський батальйон

Дослівно: "Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває.

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Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації".

Деталі: Батальйон опублікував фото прапорів на тлі приватного сектору, однак за фото складно визначити, де його було зроблено.

Що передувало: 17 березня російські добровольці заявили, що зайшли в селище Горьковський Бєлгородської області і захопили будівлю місцевої адміністрації.

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Після цього російське Міноборони заявило, що розрахунки ПЗРК "Верба" збили український гелікоптер Мі-8 біля Лукашівки Сумської області, який здійснював політ у напрямку села Козинка Бєлгородської області. У Головному управлінні розвідки спростували інформацію російських пропагандистів, що це був гелікоптер Black Hawk.

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