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Буданов о добровольцах РФ: Сейчас до Москвы дойти не могут, но еще сыграют роль

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 17:28
Буданов о добровольцах РФ: Сейчас до Москвы дойти не могут, но еще сыграют роль
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что рейды российских добровольцев в Курской и Белгородской областях РФ смогли отвлечь силы оккупантов на фронте для обороны собственной территории.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они (российские добровольцы – ред.) воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в том же месте происходит, что говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация больше на фронте, им, я думаю, станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели.

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По состоянию на сейчас для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировку, отвлечь силы на фронте на оборону своих пограничных рубежей".

Детали: На уточняющий вопрос об изменении ситуации на фронте, Буданов пояснил: "В то время, когда максимально идет напряжение на фронте, облегчится ситуация для деятельности российских добровольческих формирований по отражению своего государства. Это первое. И второе – когда радикально начнутся изменения и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело".

Буданов отметил, что по состоянию на сейчас добровольцы "до Москвы, к сожалению, с оружием в руках не могут дойти", "но со временем, когда ситуация будет это позволять, они свою роль еще сыграют".

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Отвечая на вопрос, кто сейчас контролирует Теткино Курской области, о захвате которого ранее заявляли бойцы легиона "Свобода России", руководитель ГУР сказал: "Я думаю, что никто, это такая серая зона стала. А там населенного пункта не сильно уже и осталось, скажем так".

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Предыстория:

  • 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
  • Глава РДК сообщил, что бойцы корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.
  • Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
  • Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".
  • 17 марта российские добровольцы заявили, что зашли в поселок Горьковский Белгородской области и захватили здание местной администрации, а позже - что подняли флаги в селе Козинка Белгородской области РФ.

Темы: БудановРосcиядобровольцы
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