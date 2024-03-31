Буданов о добровольцах РФ: Сейчас до Москвы дойти не могут, но еще сыграют роль

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что рейды российских добровольцев в Курской и Белгородской областях РФ смогли отвлечь силы оккупантов на фронте для обороны собственной территории.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они (российские добровольцы – ред.) воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в том же месте происходит, что говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация больше на фронте, им, я думаю, станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели.

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По состоянию на сейчас для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировку, отвлечь силы на фронте на оборону своих пограничных рубежей".

Детали: На уточняющий вопрос об изменении ситуации на фронте, Буданов пояснил: "В то время, когда максимально идет напряжение на фронте, облегчится ситуация для деятельности российских добровольческих формирований по отражению своего государства. Это первое. И второе – когда радикально начнутся изменения и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело".

Буданов отметил, что по состоянию на сейчас добровольцы "до Москвы, к сожалению, с оружием в руках не могут дойти", "но со временем, когда ситуация будет это позволять, они свою роль еще сыграют".

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Отвечая на вопрос, кто сейчас контролирует Теткино Курской области, о захвате которого ранее заявляли бойцы легиона "Свобода России", руководитель ГУР сказал: "Я думаю, что никто, это такая серая зона стала. А там населенного пункта не сильно уже и осталось, скажем так".

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