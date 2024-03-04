У Києві та області до кінця тижня очікуються нічні заморозки

Погода у столиці та Київській області у вівторок 5 березня буде хмарною з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У Києві температура вночі очікується близько 0°, вдень 7-9° тепла, у Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

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У середу та четвер 6-7 березня погода також очікується хмарною з проясненнями, без опадів, лише вдень 6 березня місцями невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 7 березня 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла. У столиці температура вночі 6 березня близько 0°, 7 березня 2-4° морозу; вдень 2-4° тепла.

У п'ятницю та суботу в Київській області без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві також без опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.