Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та області до кінця тижня очікуються нічні заморозки

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 березня 2024, 13:19
У Києві та області до кінця тижня очікуються нічні заморозки
фото Ростислава Шпука

Погода у столиці та Київській області у вівторок 5 березня буде хмарною з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У Києві температура вночі очікується близько 0°, вдень 7-9° тепла, у Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

Реклама:

У середу та четвер 6-7 березня погода також очікується хмарною з проясненнями, без опадів, лише вдень 6 березня місцями невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 7 березня 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла. У столиці температура вночі 6 березня близько 0°, 7 березня 2-4° морозу; вдень 2-4° тепла.

У п'ятницю та суботу в Київській області без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві також без опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: погодаКиївКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку

Дія відкриває код: IT-фахівці тепер можуть ознайомитися із логікою роботи застосунку

Посли ЄС схвалили додаткові €5 мільярдів для допомоги Україні зброєю на 2024 рік

фотоСпецрежим прикордоння: ДПСУ почала видавати дозволи на перебування в смузі 5 кілометрів

оновлено, фото, відеоРосіяни скинули авіабомбу на центр Вовчанська: зруйнували магазин, поранили людину

Європарламент ухвалив перший у світі закон про обмеження штучного інтелекту

Усі новини...
погода
Весна до Києва прийшла в січні: побито 14 температурних рекордів
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
У суботу в Україні буде тепло, а в неділю на заході дощитиме
Останні новини
01:41
Спротив: Окупанти навчатимуть українських підлітків з окупованих територій керувати дронами
01:05
оновлюєтьсяРосіяни запустили кілька груп "Шахедів" з півдня
00:31
Bloomberg: українські безпілотники вразили 12% нафтопереробних потужностей РФ
00:11
футболЗабарний забив дебютний гол за Борнмут і допоміг своїй команді здійснити неймовірний камбек
23:43
В уряді вважають, що міжнародний механізм компенсації шкоди від РФ запрацює мінімум через рік
23:32
Китай і НАТО провели військовий діалог, згадали і про війну в Україні
23:24
Український стартап Beholder залучив майже мільйон доларів інвестицій
23:16
фотоУ Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку
23:03
Путін скасував "націоналізацію" російських активів Danone
22:54
ЗМІ: Єврокомісія наступного тижня запропонує обмежити імпорт зерна з РФ і Білорусі
Усі новини...
Реклама: