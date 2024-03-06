ГУР: Під час знищення "Котова" поранено 27 окупантів, 7 загинули
Середа, 6 березня 2024, 11:31
Внаслідок потоплення російського патрульного корабля "Сергій Котов" дістали поранення щонайменше 27 окупантів, ще 7 загинули.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України
Пряма мова: "Під час знищення "Сергія Котова" поранено щонайменше 27 окупантів.
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За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними – 7 моряків".
Деталі: У ГУР наголосили, що інформація уточнюється.
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