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ГУР: Під час знищення "Котова" поранено 27 окупантів, 7 загинули

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 березня 2024, 11:31
ГУР: Під час знищення Котова поранено 27 окупантів, 7 загинули
СКРІН З ВІДЕО УДАРУ ПО КОРАБЛЮ СЕРГІЙ КОТОВ ГУР МОУ

Внаслідок потоплення російського патрульного корабля "Сергій Котов" дістали поранення щонайменше 27 окупантів, ще 7 загинули.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України 

Пряма мова: "Під час знищення "Сергія Котова" поранено щонайменше 27 окупантів.

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За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними – 7 моряків".

Деталі:  У ГУР наголосили, що інформація уточнюється.

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Теми: розвідкаЧорне морекораблі
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