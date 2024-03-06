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Українські розвідники знищили FPV-дроном російський "Муром-П"

Євген КізіловСереда, 6 березня 2024, 16:06
Українські розвідники знищили FPV-дроном російський Муром-П
Комплекс «Муром-П». Фото виробника

Аеророзвідники Головного управління розвідки виявили поблизу російського кордону замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном.

Джерело: ГУР Міноборони у Facebook

Деталі: За інформацією розвідки, вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів.

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Оптика "Мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.

Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники ― спалили і його.

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Що передувало: Наприкінці лютого в Харківській області прикордонники ліквідували два російські комплекси спостереження "Муром-П", ще один "Муром-М" уразили Сили оборони півдня на лівому березі Дніпра.

Теми: війнарозвідкаГУР
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