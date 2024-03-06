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Украинские разведчики уничтожили FPV-дроном российский "Муром-П"

Евгений КизиловСреда, 6 марта 2024, 16:06
Украинские разведчики уничтожили FPV-дроном российский Муром-П
Комплекс "Муром-П". Фото производителя

Аэроразведчики Главного управления разведки обнаружили вблизи российской границы замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" и уничтожили его FPV-дроном.

Источник: ГУР Минобороны в Facebook

Детали: По информации разведки, стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов.

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Оптика "Мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.

Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР также выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики - сожгли и его.

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Что предшествовало: В конце февраля в Харьковской области пограничники ликвидировали два российских комплекса наблюдения "Муром-П", еще один "Муром-М" поразили Силы обороны юга на левом берегу Днепра.

Темы: войнаразведкаГУР
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