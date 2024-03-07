Трамп викликав Байдена на дебати
Найімовірніший кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як відмовився брати участь у них проти конкурентів від своєї партії під час праймериз.
Джерело: "Європейська правда", Bloomberg
Деталі: У дописі на своїй соцмережі Truth Social він зазначив, що для блага США важливо, щоб вони з Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Сполучених Штатів та американського народу.
"Тому я закликаю до дебатів, будь-коли та будь-де!" – наголосив Трамп.
Позапартійна комісія з президентських дебатів вже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні 2024 року, а також окремих дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.
"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA (протрампівського крила серед республіканців. – Ред.), і це розмова, яку ми проведемо у відповідний час у цьому циклі", – сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер у своїй заяві.
"Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері будуть дивитися (виступ президента США) про стан справ у державі", – додав він.
Що передувало:
- Остання суперниця Трампа в Республіканській партії, Ніккі Гейлі, вибула з перегонів в середу, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.
- Водночас американський мільярдер, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.
- Ця заява все одно є ударом для Трампа, який зазнає серйозних фінансових труднощів через низку судових позовів і наприкінці минулого тижня в пошуках додаткових коштів зустрівся з Маском і кількома заможними донорами республіканців.