Трамп викликав Байдена на дебати

Найімовірніший кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як відмовився брати участь у них проти конкурентів від своєї партії під час праймериз.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: У дописі на своїй соцмережі Truth Social він зазначив, що для блага США важливо, щоб вони з Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Сполучених Штатів та американського народу.

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"Тому я закликаю до дебатів, будь-коли та будь-де!" – наголосив Трамп.

Позапартійна комісія з президентських дебатів вже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні 2024 року, а також окремих дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA (протрампівського крила серед республіканців. – Ред.), і це розмова, яку ми проведемо у відповідний час у цьому циклі", – сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер у своїй заяві.

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"Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері будуть дивитися (виступ президента США) про стан справ у державі", – додав він.

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