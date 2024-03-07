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Трамп вызвал Байдена на дебаты

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 13:46
Трамп вызвал Байдена на дебаты
фото из открытых источников

Самый вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вызвал президента Джо Байдена на дебаты после того, как отказался участвовать в них против конкурентов от своей партии во время праймериз.

Источник: "Европейская правда"Bloomberg.

Детали: В посте в своей соцсети Truth Social он отметил, что для блага США важно, чтобы они с Байденом обсудили вопросы, которые являются жизненно важными для Соединенных Штатов и американского народа.

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"Поэтому я призываю к дебатам, в любое время и в любом месте!" – подчеркнул Трамп.

Внепартийная комиссия по президентским дебатам уже объявила даты трех дебатов в сентябре и октябре 2024 года, а также отдельных дебатов для кандидатов в вице-президенты.

"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA (протрамповского крыла республиканцев. – Ред.), и это тот разговор, который мы проведем в соответствующее время в этом цикле", – сказал представитель кампании Байдена Майкл Тайлер в своем заявлении.

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"Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером будут смотреть (выступление президента США) о состоянии дел в государстве", – добавил он.

Что предшествовало: 

  • Последняя соперница Трампа в Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки ранее в среду, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.
  • В то же время американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск сказал, что не будет давать денег на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.
  • Это заявление все равно является ударом для Трампа, который испытывает серьезные финансовые трудности из-за ряда судебных исков и в конце прошлой недели в поисках дополнительных средств встретился с Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.

Темы: ТрампБайденСША
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