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"Рамштайн-20" відбудеться у березні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 березня 2024, 13:33
Рамштайн-20 відбудеться у березні
фото: міноборони

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі, "Європейська правда"

Деталі: "Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

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У ВПС США зазначили, що Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадових осіб світу, щоб "обговорити кризу в Україні" й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

Нагадаємо: У попередній, 19-тій зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 лютого вперше взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Тоді на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.

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Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.

Теми: Рамштайндопомога Українізброявійна
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