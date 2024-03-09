"Рамштайн-20" состоится в марте

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе, "Европейская правда"

Детали: "Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года", – говорится в сообщении.

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В ВВС США отметили, что Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы "обсудить кризис в Украине" и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Напомним: В предыдущей, 19-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Тогда на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили перечень ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.

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