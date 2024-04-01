Ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину: зупинили з боєм

Прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу на Сумщині.

Джерело: Державна прикордонна служба України на сайті

Деталі: Повідомляється, що 31 березня прикордонники під час виконання бойового завдання на одному з напрямків державного кордону в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

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Дослівно: "Для протидії ДРГ висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби, НГУ та ЗСУ, задіяно артилерійський та мінометний розрахунки. Злагоджені дії охоронців кордону та інших складових Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад".