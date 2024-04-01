Вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщину: остановили с боем

Пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины на сайте

Детали: Сообщается, что 31 марта пограничники во время выполнения боевого задания на одном из направлений государственной границы в Сумской области обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории России. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

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Дословно: "Для противодействия ДРГ выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы, НГУ и ВСУ, задействованы артиллерийский и минометный расчеты. Слаженные действия охранников границы и других составляющих Сил обороны Украины сорвали планы противника, заставив врага отойти назад".





