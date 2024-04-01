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Влада Румунії не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 квітня 2024, 12:49
Влада Румунії не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році
Фото: Getty Images

Румунська влада поки що не виділила жодної фінансової допомоги українським біженцям у 2024 році. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій не може оцінити, коли вона отримає необхідні суми.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: За даними румунської Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU), українські біженці отримали певну фінансову підтримку в лютому, але це були прострочені виплати з кінця 2023 року, заявили в IGSU.

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Щодо витрат за січень і лютий 2024 року, IGSU повідомила, що "були зроблені кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від місцевих органів державної влади".

Однак IGSU заявила, що не може оцінити, коли вона отримає необхідні суми.

Допомога українським біженцям також була затримана минулого року через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед Міністерством фінансів у листопаді 2023 року.

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До квітня 2023 року допомога надавалася в рамках програми "50/20", яка виділяла 50 леїв (10 євро) на проживання та 20 леїв на щоденне харчування. Ці гроші не надавали безпосередньо біженцям, а перераховували румунським приймаючим сторонам.

З травня 2023 року уряд зменшив допомогу до 750 леїв (150 євро) на місяць для окремих осіб і 2 000 леїв (402 євро) на місяць для сімей, з додатковими 600 леями (120 євро) на людину на витрати на харчування. Дорослі повинні були бути зареєстровані в повітових агентствах зайнятості, муніципалітеті Бухареста або мати роботу в Румунії, а діти повинні були ходити до школи, щоб мати право на отримання допомоги.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців.

На рівні ЄС Румунія посідає восьме місце за кількістю українських біженців.

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Теми: РумуніябіженціУкраїна
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