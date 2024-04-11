"Політичний театр": Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути "порожньою погрозою"
Редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк заявив, що відмова Європарламенту ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами Patriot може виявитися "політичним театром".
Джерело: редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк в соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр".
Sorry to dash hopes of 🇺🇦 media here but the European Parliament deciding not to approve the discharge of the Council budget for 2022 (!) to get 🇪🇺 to send Patriots to 🇺🇦 is and empty threat & pure political theatre. The discharge is the closing of accounts, the cash is spent!— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 11, 2024
Деталі: Журналіст пояснив, що йшлося про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені.
Передісторія:
- Раніше низка євродепутатів повідомили про "безпрецедентну подію", оскільки Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.
- Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
- Нагадаємо, у середу голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.
- Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.