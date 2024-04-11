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"Політичний театр": Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути "порожньою погрозою"

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 квітня 2024, 17:42
Політичний театр: Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути порожньою погрозою
Фото: Getty Images

Редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк заявив, що відмова Європарламенту ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами Patriot може виявитися "політичним театром".

Джерело: редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр".

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Деталі: Журналіст пояснив, що йшлося про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше низка євродепутатів повідомили про "безпрецедентну подію", оскільки Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.
  • Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
  • Нагадаємо, у середу голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.
  • Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Теми: ППОЄСгроші
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