"Політичний театр": Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути "порожньою погрозою"

Редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк заявив, що відмова Європарламенту ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами Patriot може виявитися "політичним театром".

Джерело: редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр".

Sorry to dash hopes of 🇺🇦 media here but the European Parliament deciding not to approve the discharge of the Council budget for 2022 (!) to get 🇪🇺 to send Patriots to 🇺🇦 is and empty threat & pure political theatre. The discharge is the closing of accounts, the cash is spent!