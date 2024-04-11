"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

На засіданні Вищої ради правосуддя показали відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту.

Джерело: трансляція ВРП, Фундація DEJURE у Facebook

Деталі: На кадрах з бодікамери правоохоронниці видно, як Тандир відчиняє двері машини з місця водія та каже: "Когось збив? Когось збив, так?". Після цього підходить до тіла збитого нацгвардійця та хапається за голову: "Як я міг його збити?".

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Також на відео чути голос судді, який, імовірно, з кимось розмовляв: "Це капець, я просто його не побачив".

Втім коли суддю запитали, чи він є водієм автівки, Тандир відповів: "Я не знаю". Далі він стверджував, що є лише власником.

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Тандир відповідав правоохорониці, що не вживав алкогольні напої, хоча стверджував, що знає про запах перегару від нього.

Також чути, що Тандир відмовлявся відповісти на запитання, де він працює. На уточнення, чи у держслужбі, зазначив: "Краще, ніж держслужба".

У відповідь на питання правоохоронців, які надягла на нього наручники, Тандир відповідав: "Я не розумію, за що ви мене заблокували" та "Я вас вважаю упередженими людьми".

Передісторія:

В ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.



Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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