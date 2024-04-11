"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра
На заседании Высшего совета правосудия показали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, который в мае 2023 сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста.
Источник: трансляция ВРП, Фонд DEJURE в Facebook
Детали: На кадрах из бодикамеры правоохранительницы видно, как Тандыр открывает дверь машины с места водителя и говорит: "Кого-то сбил? Кого-то сбил, да?". После этого подходит к телу сбитого нацгвардейца и хватается за голову: "Как я мог его сбить?".
Также на видео слышен голос судьи, который, вероятно, с кем-то разговаривал: "Это тапочка, я просто его не увидел".
Впрочем, когда судью спросили, является ли он водителем автомобиля, Тандыр ответил: "Я не знаю". Далее он утверждал, что является только собственником.
Тандыр отвечал правоохранительнице, что не употреблял алкогольные напитки, хотя утверждал, что знает о запахе перегара от него.
Также слышно, что Тандыр отказывался ответить на вопрос, где он работает. На уточнение или в госслужбе отметил: "Лучше, чем госслужба".
В ответ на вопросы правоохранителей, надевших на него наручники, Тандыр отвечал: "Я не понимаю, за что вы меня заблокировали" и "Я вас считаю пристрастными людьми".
Предыстория:
- В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
- ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
- Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве