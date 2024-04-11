"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

На заседании Высшего совета правосудия показали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, который в мае 2023 сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста.

Источник: трансляция ВРП, Фонд DEJURE в Facebook

Детали: На кадрах из бодикамеры правоохранительницы видно, как Тандыр открывает дверь машины с места водителя и говорит: "Кого-то сбил? Кого-то сбил, да?". После этого подходит к телу сбитого нацгвардейца и хватается за голову: "Как я мог его сбить?".

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Также на видео слышен голос судьи, который, вероятно, с кем-то разговаривал: "Это тапочка, я просто его не увидел".

Впрочем, когда судью спросили, является ли он водителем автомобиля, Тандыр ответил: "Я не знаю". Далее он утверждал, что является только собственником.

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Тандыр отвечал правоохранительнице, что не употреблял алкогольные напитки, хотя утверждал, что знает о запахе перегара от него.

Также слышно, что Тандыр отказывался ответить на вопрос, где он работает. На уточнение или в госслужбе отметил: "Лучше, чем госслужба".

В ответ на вопросы правоохранителей, надевших на него наручники, Тандыр отвечал: "Я не понимаю, за что вы меня заблокировали" и "Я вас считаю пристрастными людьми".

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