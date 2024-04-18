Удар росіян по Чернігову: кількість жертв зросла до 18, пошуково-рятувальна операція завершена

У результаті удару росіян по місту Чернігів вранці 17 квітня загинули 18 людей та ще 77 дістали поранення, пошуково-рятувальна операція завершена.

Джерело: ДСНС у Telegram вранці 18 квітня, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram

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Дослівно ДСНС: "Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів".

Фото ДСНс

Деталі: У службі зазначили, що 58 особам надали психологічну допомогу.

З місця трагедії вивезли 1 тисячу 580 тонн будівельного сміття, розібрали 71 % зруйнованої частини будівлі.

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Фото ДСНС

Доповнено: О 9 ранку голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершена.

"18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб", − повідомив очільник області.

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