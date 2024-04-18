Удар росіян по Чернігову: кількість жертв зросла до 18, пошуково-рятувальна операція завершена
У результаті удару росіян по місту Чернігів вранці 17 квітня загинули 18 людей та ще 77 дістали поранення, пошуково-рятувальна операція завершена.
Джерело: ДСНС у Telegram вранці 18 квітня, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram
Дослівно ДСНС: "Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів".
Деталі: У службі зазначили, що 58 особам надали психологічну допомогу.
З місця трагедії вивезли 1 тисячу 580 тонн будівельного сміття, розібрали 71 % зруйнованої частини будівлі.
Доповнено: О 9 ранку голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершена.
"18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб", − повідомив очільник області.
Передісторія:
- Вранці 17 квітня влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів.
- Окупанти атакували Чернігів трьома ракетами. Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.
- Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але їх кількісь почала зростати, коли рятувальники почали розбирати завали. Щонайменше кілька поранених у важкому стані. Станом на обідню пору 17 квітня повідомлялося про 17 загиблих та щонайменше 60 поранених у результаті удару росіян по Чернігову.
- Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".