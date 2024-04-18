Удар россиян по Чернигову: количество жертв возросло до 18, поисково-спасательная операция завершена

В результате удара россиян по городу Чернигов утром 17 апреля погибли 18 человек и еще 77 получили ранения, поисково-спасательная операция завершена.

Источник: ГСЧС в Telegram утром 18 апреля, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно ГСЧС: "Чернигов. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них 4 ребенка) в т.ч. 3 человека спасены из-под завалов".

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Фото ГСЧС

Детали: В службе отметили, что 58 людям оказали психологическую помощь.

С места трагедии вывезли 1 тысячу 580 тонн строительного мусора, разобрали 71% разрушенной части здания.

Фото ГСЧС

Дополнено: В 9 утра глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что поисково-спасательная операция завершена.

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"18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага. На стационарном лечении находятся 37 человек", − сообщил глава области.

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