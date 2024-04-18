Удар россиян по Чернигову: количество жертв возросло до 18, поисково-спасательная операция завершена
В результате удара россиян по городу Чернигов утром 17 апреля погибли 18 человек и еще 77 получили ранения, поисково-спасательная операция завершена.
Источник: ГСЧС в Telegram утром 18 апреля, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Дословно ГСЧС: "Чернигов. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них 4 ребенка) в т.ч. 3 человека спасены из-под завалов".
Детали: В службе отметили, что 58 людям оказали психологическую помощь.
С места трагедии вывезли 1 тысячу 580 тонн строительного мусора, разобрали 71% разрушенной части здания.
Дополнено: В 9 утра глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что поисково-спасательная операция завершена.
"18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага. На стационарном лечении находятся 37 человек", − сообщил глава области.
Предыстория:
- Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.
- Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, сообщалось, что есть погибшие и раненые.
- Сначала сообщалось о 4 погибших, но их количество начало расти, когда спасатели начали разбирать завалы. По меньшей мере несколько раненых в тяжелом состоянии. По состоянию на обеденное время 17 апреля сообщалось о 17 погибших и по меньшей мере 60 раненых в результате удара россиян по Чернигову.
- Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".