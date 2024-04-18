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Загибель помічника Залужного: офіцер, який подарував гранати, постане перед судом

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 12:04
Загибель помічника Залужного: офіцер, який подарував гранати, постане перед судом
фото з місця трагедії, надане УП джерелом

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати колезі Геннадію Частякову, що призвело до загибелі останнього.

Джерело: пресслужба ДБР, УП

Деталі: Слідчі Бюро завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

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Військовому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. Пізніше ж фігуранту повідомили про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Як уточнили "Українській правді" в ДБР справу передано до Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо: Тімченко не визнає провину у вбивстві колеги Геннадія Частякова, при цьому поліграф підтвердив, що злого умислу підозрюваний не мав.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Ввечері понеділка 6 листопада 2023 року стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником (на той момент) головнокомандувача Валерія Залужного.
  • Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
  • Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
  • Співрозмовник УП в Генштабі зазначав, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Олег Тімченко, який подарував гранати, наполягає, що попереджав Частякова про справжність боєприпасів, але його слова спростовуються показами свідків, зазначали в ДБР.

Теми: Залужнийнадзвичайна подіяДБР
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