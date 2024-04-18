Загибель помічника Залужного: офіцер, який подарував гранати, постане перед судом
Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати колезі Геннадію Частякову, що призвело до загибелі останнього.
Джерело: пресслужба ДБР, УП
Деталі: Слідчі Бюро завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.
Військовому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. Пізніше ж фігуранту повідомили про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність.
Як уточнили "Українській правді" в ДБР справу передано до Печерського районного суду Києва.
Нагадаємо: Тімченко не визнає провину у вбивстві колеги Геннадія Частякова, при цьому поліграф підтвердив, що злого умислу підозрюваний не мав.
Передісторія:
- Ввечері понеділка 6 листопада 2023 року стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником (на той момент) головнокомандувача Валерія Залужного.
- Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
- Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
- Співрозмовник УП в Генштабі зазначав, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- Олег Тімченко, який подарував гранати, наполягає, що попереджав Частякова про справжність боєприпасів, але його слова спростовуються показами свідків, зазначали в ДБР.