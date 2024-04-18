Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом
Работники Государственного бюро расследований передали в суд производство в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты коллеге Геннадию Частякову, что привело к гибели последнего.
Источник: пресс-служба ГБР, УП
Детали: Следователи Бюро завершили досудебное расследование 29 марта 2024 года, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.
Военному на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов. Позже же фигуранту сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
Как уточнили "Украинской правде" в ГБР дело передано в Печерский районный суд Киева.
Напомним: Тимченко не признает вину в убийстве коллеги Геннадия Частякова, при этом полиграф подтвердил, что злого умысла подозреваемый не имел.
Предыстория:
- Вечером 6 ноября 2023 года стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником (на тот момент) главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- Олег Тимченко, который подарил гранаты, настаивает, что предупреждал Частякова о подлинности боеприпасов, но его слова опровергаются показаниями свидетелей, отмечали в ГБР.