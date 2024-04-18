Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом

Работники Государственного бюро расследований передали в суд производство в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты коллеге Геннадию Частякову, что привело к гибели последнего.

Источник: пресс-служба ГБР, УП

Детали: Следователи Бюро завершили досудебное расследование 29 марта 2024 года, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.

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Военному на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов. Позже же фигуранту сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Как уточнили "Украинской правде" в ГБР дело передано в Печерский районный суд Киева.

Напомним: Тимченко не признает вину в убийстве коллеги Геннадия Частякова, при этом полиграф подтвердил, что злого умысла подозреваемый не имел.

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