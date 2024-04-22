Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Пресс-офицером Сил обороны юга станет спикер ВМС Плетенчук

Ирина БалачукПонедельник, 22 апреля 2024, 11:51
Пресс-офицером Сил обороны юга станет спикер ВМС Плетенчук
Дмитрий Плетенчук. Фото mediacenter.org.ua

Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга возглавит спикер Военно-морских сил капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, он будет совмещать обе должности.

Источник: Плетенчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Плетенчука: "Это уже не слухи. Приступаю к исполнению обязанностей. Оформление документов уже идет. Мне надо принять новую должность, ознакомиться с ней, со структурой работы − на это уйдет некоторое время. Думаю, приступить смогу с начала следующей недели. Но если смогу эту структуру быстро переформатировать в тот вид, в котором ее вижу, то, может, и раньше".

Реклама:

Детали: На вопрос, какой именно он видит структуру пресс-центра Сил обороны юга, Плетенчук сказал: "У меня есть опыт работы с медиа более 8 лет. Это уже 13 должность в качестве пресс-офицера. У меня есть собственное видение работы. Журналисты, которые работали со мной в Николаевской и Херсонской области, в ВМС, знакомы с моим стилем работы. Он их устраивал".

Новый спикер Сил обороны юга заверил, что и в дальнейшем будет стараться "быть максимально открытым и демократичным к прессе".

Он также добавил, что за ним сохраняется и должность спикера ВМС.

ВИДЕО ДНЯ

"Поэтому параллельно буду комментировать и вопросы ВМС", − подытожил Плетенчук.

Предыстория: 

Темы: СМИвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
СМИ
Спикера Сил обороны юга Гуменюк уволили
Более 150 медийщиков обратились в комитет свободы слова относительно увольнения Гуменюк
Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: