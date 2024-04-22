Пресс-офицером Сил обороны юга станет спикер ВМС Плетенчук
Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга возглавит спикер Военно-морских сил капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, он будет совмещать обе должности.
Источник: Плетенчук в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Плетенчука: "Это уже не слухи. Приступаю к исполнению обязанностей. Оформление документов уже идет. Мне надо принять новую должность, ознакомиться с ней, со структурой работы − на это уйдет некоторое время. Думаю, приступить смогу с начала следующей недели. Но если смогу эту структуру быстро переформатировать в тот вид, в котором ее вижу, то, может, и раньше".
Детали: На вопрос, какой именно он видит структуру пресс-центра Сил обороны юга, Плетенчук сказал: "У меня есть опыт работы с медиа более 8 лет. Это уже 13 должность в качестве пресс-офицера. У меня есть собственное видение работы. Журналисты, которые работали со мной в Николаевской и Херсонской области, в ВМС, знакомы с моим стилем работы. Он их устраивал".
Новый спикер Сил обороны юга заверил, что и в дальнейшем будет стараться "быть максимально открытым и демократичным к прессе".
Он также добавил, что за ним сохраняется и должность спикера ВМС.
"Поэтому параллельно буду комментировать и вопросы ВМС", − подытожил Плетенчук.
Предыстория:
- Ряд журналистов обратился к военному руководству Украины с требованием заменить руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".
- Сама Гуменюк отвергла изложенные в заявлении журналистов утверждения.
- 18 апреля более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении руководительницы коммуникаций Сил обороны юга Натальи Гуменюк.
- 19 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга.