Пресс-офицером Сил обороны юга станет спикер ВМС Плетенчук

Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга возглавит спикер Военно-морских сил капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, он будет совмещать обе должности.

Источник: Плетенчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Плетенчука: "Это уже не слухи. Приступаю к исполнению обязанностей. Оформление документов уже идет. Мне надо принять новую должность, ознакомиться с ней, со структурой работы − на это уйдет некоторое время. Думаю, приступить смогу с начала следующей недели. Но если смогу эту структуру быстро переформатировать в тот вид, в котором ее вижу, то, может, и раньше".

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Детали: На вопрос, какой именно он видит структуру пресс-центра Сил обороны юга, Плетенчук сказал: "У меня есть опыт работы с медиа более 8 лет. Это уже 13 должность в качестве пресс-офицера. У меня есть собственное видение работы. Журналисты, которые работали со мной в Николаевской и Херсонской области, в ВМС, знакомы с моим стилем работы. Он их устраивал".

Новый спикер Сил обороны юга заверил, что и в дальнейшем будет стараться "быть максимально открытым и демократичным к прессе".

Он также добавил, что за ним сохраняется и должность спикера ВМС.

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"Поэтому параллельно буду комментировать и вопросы ВМС", − подытожил Плетенчук.

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