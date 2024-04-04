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Боротьба з Telegram та TikTok? Кому потрібен марафон "Єдині новини" / ТОК-ШОУ УП

Четвер, 4 квітня 2024, 20:18
Боротьба з Telegram та TikTok? Кому потрібен марафон Єдині новини / ТОК-ШОУ УП

Незабаром новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Говоритимемо чи насправді Telegram загрожує національній безпеці та що робить влада, щоб подолати російське ІПСО в месенджерах та соцмережах? Російська пропаганда, спрямована на підрив підтримки України на Заході, набирає обертів. Як та де ворог поширює дезінформацію, а головне чи вдасться нам зберегти допомогу від партнерів?

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Сьогодні у гостях:
- Ярослав Юрчишин, Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова, народний депутат, фракція "Голос"
- Вікторія Сюмар, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"
- Олег Дунда, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Ігор Соловей, голова Центру стратегічних комунікацій
- Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА

Початок о 21:00. Не пропустіть!

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