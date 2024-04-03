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The Guardian: ГУР готується знищити Кримський міст у першій половині 2024 року

Станіслав ПогоріловСереда, 3 квітня 2024, 11:26
The Guardian: ГУР готується знищити Кримський міст у першій половині 2024 року
Фото: Getty Images

Головне управління розвідки готує спецоперацію зі знищення Кримського мосту в першій половині 2024 року, дізналося видання The Guardian від неназваних високопосадовців ГУР.

Джерело: The Guardian

Деталі: За даними видання, в ГУР вважають, що зможуть вивести міст з ладу найближчим часом. "Ми зробимо це (виведення з ладу Кримського мосту - ред.) в першій половині 2024 року", - сказало джерело The Guardian.

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Джерело додало, що розвідка вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети" та вказало, що очільник ГУР Кирило Буданов діє згідно з планом, затверджений президентом Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

Видання зазначає, що поки незрозуміло як розгортатиметься спецоперація, адже Росія вжила значних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для вхідних керованих ракет.

Знати більше: Кирило Буданов: Коли повернемо Крим, Кримський міст перестане існувати

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Нагадаємо: У липні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

Передісторія:

Теми: Кримокупаціявійнарозвідка
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