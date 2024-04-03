The Guardian: ГУР готується знищити Кримський міст у першій половині 2024 року
Головне управління розвідки готує спецоперацію зі знищення Кримського мосту в першій половині 2024 року, дізналося видання The Guardian від неназваних високопосадовців ГУР.
Джерело: The Guardian
Деталі: За даними видання, в ГУР вважають, що зможуть вивести міст з ладу найближчим часом. "Ми зробимо це (виведення з ладу Кримського мосту - ред.) в першій половині 2024 року", - сказало джерело The Guardian.
Джерело додало, що розвідка вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети" та вказало, що очільник ГУР Кирило Буданов діє згідно з планом, затверджений президентом Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.
Видання зазначає, що поки незрозуміло як розгортатиметься спецоперація, адже Росія вжила значних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для вхідних керованих ракет.
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Нагадаємо: У липні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".
Передісторія:
- Відомо про щонайменше дві вдалі атаки на Кримський міст. Перший удар по Кримському мосту стався вранці 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70‑річчя Володимир Путіна. Для нього використали вантажівку з вибухівкою, загорнутою в плівку. Другий удар по мосту Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 року морськими надводними дронами, операцію назвали, як і дрони, "Морський малюк".
- Також 12 серпня 2023 року в окупованому Криму в районі Керченського мосту двічі за день лунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200.
- За словами Буданова, 12 серпня ціллю ударів був не міст.