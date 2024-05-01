У четвер в Україні буде сонячно і тепло

У четвер 2 травня в Україні прогнозують сонячну та теплу погоду, температура повітря прогріється до 21-26 градусів тепла.

Джерело: синоптик Наталя Діденко

Дослівно: "2-го травня в Україні буде й надалі сонячно та тепло. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21+26 градусів.

Реклама:

Ніч іще приємно свіжа, +8+13 градусів, і така синоптична ситуація чи не найкомфортніша в році - і тепло, і вночі навіть можна спати з відкритими кватирками.

Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й - сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів".

Деталі: У Києві в четвер світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22+24 градуси.

ВІДЕО ДНЯ

На Пасху в Києві вночі без опадів, вдень - дощ, гроза.

Найближчими днями, за словами синоптика, в Україні переважно тепло, хіба що в суботу трохи посвіжіє.

погода 2 травня

У неділю, на Великдень, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині.

На півдні, на Луганщині та Донеччині опадів на Пасху не передбачається.