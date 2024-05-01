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Квітень у Києві поставив 13 температурних рекордів

Валентина РоманенкоСереда, 1 травня 2024, 13:09
Квітень у Києві поставив 13 температурних рекордів
фото Ольги Вишні

Квітень 2024 року був у Києві рекордно теплим та вологим.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "У Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.

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Опадів на проспекті Науки випало 78 мм або майже дві місячні норми – 186 %".

Деталі: За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Він став третім найтеплішим  у рейтингу спостережень за 144 роки.

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°, встановивши таким чином температурний рекорд.

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Теми: погодаКиїв
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