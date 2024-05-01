Росіяни вранці обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, ще 2 поранені
Вранці 1 травня російські війська обстріляли село Калинове Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина, ще дві поранені.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади.
Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів: напередодні там теж загинула 1 людина".
Деталі: Повідомляється, що остаточні наслідки ранкового обстрілу наразі встановлюються. Також Філашкін закликав жителів Донеччини евакуюватися.
"Це чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!"
Передісторія:
Російські військові вбили двох мирних мешканців у Донецькій області 30 квітня.