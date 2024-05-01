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Росіяни вранці обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, ще 2 поранені

Анастасія ПроцСереда, 1 травня 2024, 13:33
Росіяни вранці обстріляли Донеччину: 1 людина загинула, ще 2 поранені
фото: Донецька ОВА

Вранці 1 травня російські війська обстріляли село Калинове Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина, ще дві поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

 
фото: Донецька ОВА

Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади.

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Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів: напередодні там теж загинула 1 людина".

 
фото: Донецька ОВА

Деталі: Повідомляється, що остаточні наслідки ранкового обстрілу наразі встановлюються. Також Філашкін закликав жителів Донеччини евакуюватися.

"Це чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!"

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Теми: Донецька областьобстрілжертви
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