Зеленський: Щойно доповідав Сирський, по всій лінії фронту – важкі бої
П'ятниця, 10 травня 2024, 21:14
Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – по всій лінії фронту йдуть важкі бої, особливо на Харківщині, Покровському та Донеччині.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Дослівно: "Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського.
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По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага.
Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр".
Деталі: Зеленський повідомив, що головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським воїнам.
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