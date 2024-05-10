Зеленський: Щойно доповідав Сирський, по всій лінії фронту – важкі бої

Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – по всій лінії фронту йдуть важкі бої, особливо на Харківщині, Покровському та Донеччині.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського.

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По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага.

Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр".

Деталі: Зеленський повідомив, що головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським воїнам.

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