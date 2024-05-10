Зеленский: Только что докладывал Сырский, по всей линии фронта – тяжелые бои
Пятница, 10 мая 2024, 21:14
Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - по всей линии фронта идут тяжелые бои, особенно на Харьковщине, Покровском и Донецкой области.
Источник: Зеленский в соцсетях
Дословно: "Только что был доклад Главкома Александра Сырского.
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По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание.
Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно - Часов Яр".
Детали: Зеленский сообщил, что главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей украинским воинам.
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Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
- Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.