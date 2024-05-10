Зеленский: Только что докладывал Сырский, по всей линии фронта – тяжелые бои

Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - по всей линии фронта идут тяжелые бои, особенно на Харьковщине, Покровском и Донецкой области.

Источник: Зеленский в соцсетях

Дословно: "Только что был доклад Главкома Александра Сырского.

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По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание.

Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно - Часов Яр".

Детали: Зеленский сообщил, что главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей украинским воинам.

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