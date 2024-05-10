Зеленський: Додаємо наших сил на Харківські напрямки 

Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 10 травня 2024 року

Пряма мова: "Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні (10 травня - ред.) спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно.

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Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри".

Деталі: Президент повідомив, що вранці, і ввечері заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.

Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони: "Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо".

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Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери підтримували ЗСУ і українську стійкість вчасним постачанням: "Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так".

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