Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: Додаємо наших сил на Харківські напрямки 

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 21:35
Зеленський: Додаємо наших сил на Харківські напрямки 
Зеленський і фортифікації на Харківщині, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 10 травня 2024 року

Пряма мова: "Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні (10 травня - ред.) спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно.

Реклама:

Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри".

Деталі: Президент повідомив, що вранці, і ввечері заслухав доповідь головкома Олександра Сирського. 

Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони: "Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо".

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери підтримували ЗСУ і українську стійкість вчасним постачанням: "Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так".

Передісторія:

Теми: Харківська областьвійнаокупаціяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
В ОВА кажуть, що на півночі Харківщини немає втрат території
Генштаб відзвітував про 5 атак на новому напрямку в Харківській області
Пентагон оприлюднив вміст пакета військової допомоги Україні на $400 млн
Білий дім не очікує від наступу Росії на Харківщині серйозних проривів
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: