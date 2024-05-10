Зеленський: Додаємо наших сил на Харківські напрямки
Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського 10 травня 2024 року
Пряма мова: "Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні (10 травня - ред.) спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно.
Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри".
Деталі: Президент повідомив, що вранці, і ввечері заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.
Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони: "Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо".
Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери підтримували ЗСУ і українську стійкість вчасним постачанням: "Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилюнаступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
- Співрозмовники "Української правди" у військових колах стверджують, що Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.